Леонид Тамбиев оценил серию «Адмирала» из восьми поражений подряд

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Металлурга» (1:2), которое стало для дальневосточной команды восьмым подряд.

«Неплохой матч по содержанию и самоотдаче. Видно, что у ребят пропадает уверенность, всё валится из рук. Негатив сейчас — не лучший союзник. Ребята тоже переживают. По броскам — 36:20, что я могу им сказать? Что они не хотели или не старались забивать голы? Они хотят, стараются. Мы только в пяти играх сезона проиграли по броскам, остальные 15 — выиграли. Ребята тренируются хорошо. Но удачу надо заслужить. Меня поражения тоже гнетут, настроения не добавляют. Но мы держимся. К игрокам по сегодняшнему матчу претензий нет», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.