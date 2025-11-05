Леонид Тамбиев оценил серию «Адмирала» из восьми поражений подряд
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Металлурга» (1:2), которое стало для дальневосточной команды восьмым подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коледов (Ручкин, Кошелев) – 13:45 (5x5) 1:1 Ткачёв (Яковлев, Канцеров) – 15:50 (5x5) 1:2 Силантьев (Яковлев, Канцеров) – 23:21 (5x4)
«Неплохой матч по содержанию и самоотдаче. Видно, что у ребят пропадает уверенность, всё валится из рук. Негатив сейчас — не лучший союзник. Ребята тоже переживают. По броскам — 36:20, что я могу им сказать? Что они не хотели или не старались забивать голы? Они хотят, стараются. Мы только в пяти играх сезона проиграли по броскам, остальные 15 — выиграли. Ребята тренируются хорошо. Но удачу надо заслужить. Меня поражения тоже гнетут, настроения не добавляют. Но мы держимся. К игрокам по сегодняшнему матчу претензий нет», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:11
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
11:55
-
11:26
-
11:20
-
10:50
-
10:40
-
10:34
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:28
-
08:23