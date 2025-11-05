СКА первым в КХЛ добрался до отметки 3400 шайб в регулярках

Нападающий СКА Джозеф Бландизи во встрече с московским «Динамо» (1:2) стал автором 3400-й заброшенной шайбы клуба с берегов Невы в регулярках КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Отмечается, что на это команде потребовалось 1019 игр. Петербуржцы первыми добрались до этой отметки. Ниже располагаются ЦСКА – 2941 гол (в 1019 матчах), московское «Динамо» – 2947 (1019), «Салават Юлаев» – 3020 (1016) и «Металлург» – 3026 (1020).

Напомним, СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 20 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.