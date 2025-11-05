Вратарь Александр Самонов подписал новый контракт с ЦСКА

Голкипер Александр Самонов подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает хоккейное агентство Winners.

Недавно состоялся обмен, в результате которого голкипер перешёл в московский клуб с соглашением до конца текущего сезона. Новый контракт рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

В текущем сезоне 30-летний вратарь провёл 13 матчей за «Салават Юлаев», три из которых завершились победой. Коэффициент надёжности – 3,05 при 88,7% отражённых бросков. Всего на счету Самонова 254 игр в КХЛ, в которых он одержал 128 побед при коэффициенте надёжности 2,25 с 92,2% отражённых бросков. Александр выступал также за «Витязь», СКА и «Северсталь».