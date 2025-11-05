Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей НХЛ на 6 ноября 2025 года

В ночь на 6 ноября 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 6 ноября 2025 года (время московское):

03:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Юта Мамонт»;

03:30. «Вашингтон Кэпиталз» – «Сент-Луис Блюз»;

05:30. «Калгари Флэймз» – «Коламбус Блю Джекетс»;

06:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Чикаго Блэкхоукс»;

06:00. «Сиэтл Кракен» – «Сан-Хосе Шаркс»;

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 21 очком после 14 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Монреаль Канадиенс», набравший 19 очков после 13 встреч.