Защитник СКА Тревор Мёрфи раскритиковал лёд на домашней арене армейского клуба

Защитник СКА Тревор Мёрфи высказался о поражении от московского «Динамо» (1:2) и раскритиковал лёд на домашней арене армейского клуба.
«Думаю, это была равная игра. Мы много времени провели в средней зоне, поэтому счёт получился именно таким. Сам не могу ответить на вопрос, почему нам не удаётся забрасывать больше шайб. Это расстраивает, учитывая, что у нас очень техничная команда. Более того, лёд сегодня был просто ужасен. Такое ощущение, что мы играли на замёрзшем пруду: шайба постоянно скакала и не держалась на крюке. С этим нужно что-то делать», — приводит слова Мёрфи Metaratings.
СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 20 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
