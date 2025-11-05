Скидки
Главная Хоккей Новости

Фетисов: Овечкину надо выиграть Кубок Стэнли с командой в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин при желании побьёт очередной рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф, а также оценил старт российского форварда.

«Для Овечкина нет ничего невыполнимого, он способен и второй рекорд Гретцки побить. Всё будет зависеть от него самого. Захочет – значит, и этот рекорд возьмёт. Хотя это тоже какая-то фантастическая цифра сама по себе.

Пока у Саши не очень складывается начало сезона, но он ещё наберет форму. Овечкину надо выиграть Кубок Стэнли с командой в этом сезоне. Поэтому набирать кондиции к плей-офф нужно постепенно. Всё будет нормально у Саши», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

