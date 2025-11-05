В ФХР ответили, принципиально ли вернуться на международную арену с флагом и гимном

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил, принципиально ли вернуться на международную арену с флагом и гимном.

«Сыграли две Олимпиады без надписи «Россия». Одну Олимпиаду мы выиграли, на второй — проиграли в финале. Надо играть! У нас в федерации этот вопрос не обсуждался. У нас нет коллегиального мнения. Я говорю за себя, что надо использовать любую возможность для возвращения на спортивную арену. Всё делаем поэтапно.

Нам главное — выигрывать. Когда мы выигрываем, ни у кого нет вопросов, что это победила Россия. Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?» — цитирует Курбатова «Советский спорт».