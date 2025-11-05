Тревор Линден: Могильный — самый талантливый хоккеист, с которым я когда-либо играл

Второй номер драфта НХЛ — 1988, участник Кубка мира, Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира Тревор Линден высказался о совместной игре с членом «Тройного золотого клуба» Александром Могильным.

«Меня часто спрашивают, кто самый талантливый хоккеист, с которым я когда-либо играл. Я играл в олимпийской сборной Канады 1998 года, играл на чемпионате мира 1996 года, участвовал в Матче всех звёзд, скажу, что Алекс Могильный — самый талантливый хоккеист, с которым я когда-либо играл.

Он от природы одарён и талантлив. Люди немного удивляются, когда я это говорю, но действительно верю, что его природные данные были ничуть не хуже, чем у кого-либо ещё. Он был волшебником.

Величайшие игроки, поистине величайшие игроки, всегда обладали уникальным характером. Говорю это как комплимент. Если бы они все думали так же, как я, были бы такими же, просто максимально реализовывали свой талант, усердно работали и были хорошими хоккеистами. Но великие игроки всегда смотрят на вещи иначе, подходят к ним по-другому, думают по-другому, нестандартно. Таким был Алекс», — цитирует Линдена сайт НХЛ.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.