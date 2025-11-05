Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок СКА: если Ларионов уже публично о Голдобине сказал, значит, они дошли до предела

Экс-игрок СКА: если Ларионов уже публично о Голдобине сказал, значит, они дошли до предела
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о словах главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова, который раскритиковал форварда Николая Голдобина за отсутствие рабочей этики и слабую игру в обороне.

«Эта ситуация не очень сказывается на СКА. Конфликт – это лишнее в команде, тем более с игроками, которых драли на роль лидера. Однако Ларионов редко плохо высказывается об игроках. И если он уже публично о Голдобине сказал, значит, они дошли до какого-то предела. Видимо, и правда, работа Николая не устраивает главного тренера. Но пока нет вариантов обмена, Голдобин находится в команде.

Конечно, нам как болельщикам хотелось бы видеть этого мастера на льду, особенно в большинстве. Так что хочется, чтобы эта реакция разрешилась как можно скорее», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Материалы по теме
Николай Голдобин высказался о возможном конфликте с Игорем Ларионовым в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android