Главная Хоккей Новости

Дриджер пропустил три шайбы от «Нефтехимика», в воротах «Трактора» дебютировал Шерстнев

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Челябинске проходит встреча между местным «Трактором» и нижнекамским «Нефтехимиком». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 00:55 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 12:49 (5x4)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Кудашов) – 23:13 (5x5)     1:3 Ливо (Коромыслов, Гросс) – 37:08 (5x5)     1:4 Митякин (Белозёров) – 37:56 (5x5)    

Вратарь челябинского клуба Крис Дриджер к 24-й минуте встречи пропустил три шайбы и был заменён на Савелия Шерстнева, который дебютировал в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

23-летний Шерстнев в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей в ВХЛ за клуб «Челмет». В этих матчах голкипер одержал четыре победы с 87,6 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,25.

