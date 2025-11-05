Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дриджер пропустил три шайбы от «Нефтехимика», в воротах «Трактора» дебютировал Шерстнев

В эти минуты в Челябинске проходит встреча между местным «Трактором» и нижнекамским «Нефтехимиком». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

Вратарь челябинского клуба Крис Дриджер к 24-й минуте встречи пропустил три шайбы и был заменён на Савелия Шерстнева, который дебютировал в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

23-летний Шерстнев в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей в ВХЛ за клуб «Челмет». В этих матчах голкипер одержал четыре победы с 87,6 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,25.