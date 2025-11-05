Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с защитником Максимом Березиным, сообщает пресс-служба южан.

«Игрок обороны перешёл в клуб в межсезонье. Сыграл восемь матчей и набрал одно очко за голевую передачу при показателе полезности «-2». Мы благодарим Максима за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний Березин сыграл 775 матчей, в которых забросил 48 шайб и отдал 101 передачу с показателем полезности «+14».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 13 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.