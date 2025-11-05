ЦСКА подтвердил отправку голкипера Спенсера Мартина в список отказов

ХК ЦСКА официально отправил голкипера Спенсера Мартина в список отказов. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Таким образом, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его структуре.

ЦСКА объявил о подписании контракта с 30-летним Мартином 2 июля 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69.

Отметим, на счету 30-летнего голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».