Трактор – Нефтехимик, результат матча 5 ноября 2025 года, счёт 3:4, КХЛ 2025/2026

«Трактор» едва не отыгрался с 1:4, но уступил дома «Нефтехимику»
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 00:55 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 12:49 (5x4)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Кудашов) – 23:13 (5x5)     1:3 Ливо (Коромыслов, Гросс) – 37:08 (5x5)     1:4 Митякин (Белозёров) – 37:56 (5x5)     2:4 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Коромыслов) – 54:40 (5x5)     3:4 Гросс (Григоренко, Дер-Аргучинцев) – 59:15 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе нижнекамского «Нефтехимика» дублями отметились Евгений Митякин и Андрей Белозёров. У «Трактора» шайбы забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Джордан Гросс.

«Нефтехимик» обыграл «Трактор» впервые в сезоне, до этого было два поражения.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Адмиралом» в гостях 9 ноября. «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» дома 7 ноября.

