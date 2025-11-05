«Трактор» едва не отыгрался с 1:4, но уступил дома «Нефтехимику»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе нижнекамского «Нефтехимика» дублями отметились Евгений Митякин и Андрей Белозёров. У «Трактора» шайбы забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Джордан Гросс.

«Нефтехимик» обыграл «Трактор» впервые в сезоне, до этого было два поражения.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Адмиралом» в гостях 9 ноября. «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» дома 7 ноября.