После пяти лет в «Сочи» команду покинул нападающий Амир Гараев

Нападающий Амир Гараев и хоккейный клуб «Сочи» расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба южан.

«В составе нашей команды Амир провёл 265 матчей и пять полноценных сезонов. На счету Гараева 84 (35+49) очка и множество подаренных эмоций. Мы желаем успехов в дальнейшей карьере Амиру и благодарим за годы, проведённые в нашем клубе», — сказано в сообщении ХК «Сочи».

24-летний Гараев всю карьеру в Континентальной хоккейной лиги провёл в «Сочи».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 13 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.