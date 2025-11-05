Защитник Джозеф Душак пополнил состав «Нефтехимика»

Защитник Джозеф Душак подписал контракт до конца сезона с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Душак начал этот чемпионат в составе «Шанхайских драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ Джозеф набрал 75 (13+62) очков в 131 встрече.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» сыграл 24 матча, в которых набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.