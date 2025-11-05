«Салават» в гостях победил «Барыс», казахстанский клуб потерпел пятое поражение подряд
В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Броссо (Кулик, Калинюк) – 19:24 (5x5) 0:2 Жаровский (Горшков, Сучков) – 29:04 (5x5) 1:2 Кайыржан (Томпсон) – 52:40 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
За 36 секунд до конца первого периода Девин Броссо открыл счёт во встрече. В середине второго периода Александр Жаровский удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 13-й минуте третьего периода Динмухамед Кайыржан сократил отставание «Барыса» в счёте.
Для «Барыса» это поражение стало пятым подряд.
В следующей игре «Барыс» встретится с «Автомобилистом» дома 7 ноября. «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в гостях также 7 ноября.
