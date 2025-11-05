«Шанхай» выпустил видео к домашнему матчу с «Северсталью» по мотивам «Терминатора»
Поделиться
«Шанхайские Драконы» выпустили видео к домашнему матчу с «Северсталью» по мотивам фильма «Терминатор». Встреча с череповецким клубом состоится 8 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, в сезоне команды сыграли два матча и победили по разу. В первой игре в Череповце сильнее была «Северсталь» со счётом 4:1. Во второй игре в Череповце «Шанхайские Драконы» взяли реванш со счётом 6:3.
Напомним, «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 21 матч, в которых набрали 25 очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о разгромном поражении от «Металлурга» (1:6).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
20:22
-
20:05
-
19:44
-
19:31
-
19:25
-
19:17
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:30
-
17:13
-
16:50
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:11
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
11:55
-
11:26