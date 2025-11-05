«Шанхай» выпустил видео к домашнему матчу с «Северсталью» по мотивам «Терминатора»

«Шанхайские Драконы» выпустили видео к домашнему матчу с «Северсталью» по мотивам фильма «Терминатор». Встреча с череповецким клубом состоится 8 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Северсталь Череповец

Отметим, в сезоне команды сыграли два матча и победили по разу. В первой игре в Череповце сильнее была «Северсталь» со счётом 4:1. Во второй игре в Череповце «Шанхайские Драконы» взяли реванш со счётом 6:3.

Напомним, «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 21 матч, в которых набрали 25 очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

