Главный тренер «Трактора» Гру назвал главную причину поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 00:55 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 12:49 (5x4)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Кудашов) – 23:13 (5x5)     1:3 Ливо (Коромыслов, Гросс) – 37:08 (5x5)     1:4 Митякин (Белозёров) – 37:56 (5x5)     2:4 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Коромыслов) – 54:40 (5x5)     3:4 Гросс (Дер-Аргучинцев, Григоренко) – 59:15 (6x5)    

— Какая, на ваш взгляд, главная причина поражения сегодня?
— Слишком поздно включились.

— Как и в прошлом сезоне, команда включается лишь в последние пять минут. Почему только в этот момент?
— Всё-таки и команда, и то, как строится игра, отличаются от того, что было в прошлом сезоне.

— Как оцените игру Шерстнева сегодня?
— Во втором периоде он совершал хорошие спасения, а в третьем периоде по его воротам был лишь один бросок.

— Насколько вы довольны игрой Криса Дриджера?
— Сегодня у него игра не получилась.

— Что нужно изменить в игре «Трактора» перед следующим матчем?
— Посмотрим.

— Сергей Мыльников не поедет с командой?
— Нет. Он травмирован, — цитирует Гру сайт «Трактора».

