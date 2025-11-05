Главный тренер «Трактора» Гру назвал главную причину поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (3:4).

— Какая, на ваш взгляд, главная причина поражения сегодня?

— Слишком поздно включились.

— Как и в прошлом сезоне, команда включается лишь в последние пять минут. Почему только в этот момент?

— Всё-таки и команда, и то, как строится игра, отличаются от того, что было в прошлом сезоне.

— Как оцените игру Шерстнева сегодня?

— Во втором периоде он совершал хорошие спасения, а в третьем периоде по его воротам был лишь один бросок.

— Насколько вы довольны игрой Криса Дриджера?

— Сегодня у него игра не получилась.

— Что нужно изменить в игре «Трактора» перед следующим матчем?

— Посмотрим.

— Сергей Мыльников не поедет с командой?

— Нет. Он травмирован, — цитирует Гру сайт «Трактора».