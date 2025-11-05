Главный тренер «Трактора» Гру назвал главную причину поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (3:4).
— Какая, на ваш взгляд, главная причина поражения сегодня?
— Слишком поздно включились.
— Как и в прошлом сезоне, команда включается лишь в последние пять минут. Почему только в этот момент?
— Всё-таки и команда, и то, как строится игра, отличаются от того, что было в прошлом сезоне.
— Как оцените игру Шерстнева сегодня?
— Во втором периоде он совершал хорошие спасения, а в третьем периоде по его воротам был лишь один бросок.
— Насколько вы довольны игрой Криса Дриджера?
— Сегодня у него игра не получилась.
— Что нужно изменить в игре «Трактора» перед следующим матчем?
— Посмотрим.
— Сергей Мыльников не поедет с командой?
— Нет. Он травмирован, — цитирует Гру сайт «Трактора».
- 5 ноября 2025
-
20:22
-
20:05
-
19:44
-
19:31
-
19:25
-
19:17
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:30
-
17:13
-
16:50
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:11
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
11:55
-
11:26