«До определённого момента всё вообще легко давалось». Гришин — о победе над «Трактором»
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 00:55 (5x5) 0:2 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 12:49 (5x4) 0:3 Белозёров (Юртайкин, Кудашов) – 23:13 (5x5) 1:3 Ливо (Коромыслов, Гросс) – 37:08 (5x5) 1:4 Митякин (Белозёров) – 37:56 (5x5) 2:4 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Коромыслов) – 54:40 (5x5) 3:4 Гросс (Дер-Аргучинцев, Григоренко) – 59:15 (6x5)
«Нам сегодня игра удалась. Реализовывали моменты, которые создавали. До определённого момента всё вообще легко давалось. Потом почувствовали, что игра легко даётся, стали делать ошибки, терять шайбу на входе в зону и дали возможность «Трактору» создать большое количество моментов. В итоге на таком же настрое дважды промахнулись мимо пустых ворот и сами создали себе нервную концовку. Хорошо, что довели до победы», — приводит слова Гришина сайт «Трактора».
В следующей игре «Трактор» встретится с «Адмиралом» в гостях 9 ноября. «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» дома 7 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
20:55
-
20:40
-
20:22
-
20:05
-
19:44
-
19:31
-
19:25
-
19:17
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:30
-
17:13
-
16:50
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:11
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25