Главная Хоккей Новости

«До определённого момента всё вообще легко давалось». Гришин — о победе над «Трактором»

«До определённого момента всё вообще легко давалось». Гришин — о победе над «Трактором»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 00:55 (5x5)     0:2 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 12:49 (5x4)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Кудашов) – 23:13 (5x5)     1:3 Ливо (Коромыслов, Гросс) – 37:08 (5x5)     1:4 Митякин (Белозёров) – 37:56 (5x5)     2:4 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Коромыслов) – 54:40 (5x5)     3:4 Гросс (Дер-Аргучинцев, Григоренко) – 59:15 (6x5)    

«Нам сегодня игра удалась. Реализовывали моменты, которые создавали. До определённого момента всё вообще легко давалось. Потом почувствовали, что игра легко даётся, стали делать ошибки, терять шайбу на входе в зону и дали возможность «Трактору» создать большое количество моментов. В итоге на таком же настрое дважды промахнулись мимо пустых ворот и сами создали себе нервную концовку. Хорошо, что довели до победы», — приводит слова Гришина сайт «Трактора».

В следующей игре «Трактор» встретится с «Адмиралом» в гостях 9 ноября. «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» дома 7 ноября.

Видео
«Трактор» едва не отыгрался с 1:4, но уступил дома «Нефтехимику»
