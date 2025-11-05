«До определённого момента всё вообще легко давалось». Гришин — о победе над «Трактором»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победный гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).

«Нам сегодня игра удалась. Реализовывали моменты, которые создавали. До определённого момента всё вообще легко давалось. Потом почувствовали, что игра легко даётся, стали делать ошибки, терять шайбу на входе в зону и дали возможность «Трактору» создать большое количество моментов. В итоге на таком же настрое дважды промахнулись мимо пустых ворот и сами создали себе нервную концовку. Хорошо, что довели до победы», — приводит слова Гришина сайт «Трактора».

В следующей игре «Трактор» встретится с «Адмиралом» в гостях 9 ноября. «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» дома 7 ноября.