Тренер «Салавата» — о победе над «Барысом»: знали, что игра за четыре очка

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Барысом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Броссо (Кулик, Калинюк) – 19:24 (5x5)     0:2 Жаровский (Горшков, Сучков) – 29:04 (5x5)     1:2 Кайыржан (Томпсон) – 52:40 (5x5)    

– Хороший матч мы провели, ребята придерживались плана на игру. Просили сыграть без потерь в средней зоне, так и играли, только в концовке немного потеряли момент. Семён Вязовой неплохо выглядел. Для нас хороший урок, что нужно придерживаться плана все 60 минут.

– Настраивали ли команду особенно, учитывая, что вы и «Барыс» соседствуете на Востоке?
– Знали, что игра за четыре очка, мы соседи по турнирной таблице. Смотрим таблицу, для нас каждая игра сейчас важна.

– Не взяли Шелдона Ремпала на выезд. Почему?
– Он пока не готов. Он тренируется, поэтому принял решение, что будет готовиться в Уфе к следующим матчам.

– Насколько важно было сегодня не удаляться? Учитывая, что в прошлом матче с «Локомотивом» пропустили в меньшинстве.
– Это всегда очень важно – не удаляться. И играть в формате «пять на пять».

– В чём прибавили молодые игроки по сравнению с началом сезона?
– Они стали играть увереннее и правильнее.

– Расстались с Александром Самоновым. Как это произошло, видите ли Семёна Вязового первым номером?
– По Самонову это к руководству. Сейчас у нас Семён – первый вратарь, Илья Коновалов ему помогает.

– Александр Жаровский завтра уезжает в молодёжную сборную. Как планируете нивелировать его отсутствие?
– Пожелаем ему удачи. Ильдан Газимов будет играть у нас в нападении, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

