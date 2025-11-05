Главный тренер «Барыса» Кравец рассказал о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о домашнем поражении от «Салавата Юлаева» (1:2).

«Мы очередной раз сами себя загоняем в очень плохую ситуацию. Опять нормальное начало, разные атаки, но вновь даём соперникам играть в большинстве. Опять у нас нелепые удаления, хотя был разговор по ним. Видимо, всем, кто удаляется, теперь придётся действовать по-другому. Нам не хватило нападающих, не хватило того, чтобы держали шайбу и выигрывали борьбу. Только в третьем периоде мы проявили характер и стали делать работу через не могу. Но, к сожалению, этого оказалось мало. Как я сказал в раздевалке: «Верю, что пройдя через эти поражения, мы придём к победам».

Со Старченко вместе с руководством и тренерским штабом разговаривали по поводу его игры и продолжения дальнейшей карьеры. Сам Роман и мы, согласившись с ним, решили, что ему нужно больше игровой практики, чтобы он после долгого перерыва смог набрать физические кондиции. Дорога в «Барыс» ему не закрыта. Нужно идти в «Номад», как он тоже решил, чтобы получить игровую практику», — цитирует Кравца сайт КХЛ.