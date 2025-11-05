Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сегодня он бы забивал по 60-70 голов за сезон». Олимпийский чемпион Сундин — о Могильном

«Сегодня он бы забивал по 60-70 голов за сезон». Олимпийский чемпион Сундин — о Могильном
Комментарии

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, первый номер драфта НХЛ — 1989 известный в прошлом шведский нападающий Матс Сундин высоко оценил выступление члена «Тройного золотого клуба» россиянина Александра Могильного.

«Из всех хоккеистов, с которыми я играл, а это были Петер Форсберг, Никлас Лидстрём, Джо Сакик, Алекс был, пожалуй, самым талантливым. Его уровень… Всегда смеялся, вспоминая Алекса. Если бы он играл сегодня, то забивал бы по 60-70 голов за сезон», — приводит слова Сундина официальный сайт НХЛ.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

Материалы по теме
Тревор Линден: Могильный — самый талантливый хоккеист, с которым я когда-либо играл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android