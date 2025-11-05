«Сегодня он бы забивал по 60-70 голов за сезон». Олимпийский чемпион Сундин — о Могильном

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, первый номер драфта НХЛ — 1989 известный в прошлом шведский нападающий Матс Сундин высоко оценил выступление члена «Тройного золотого клуба» россиянина Александра Могильного.

«Из всех хоккеистов, с которыми я играл, а это были Петер Форсберг, Никлас Лидстрём, Джо Сакик, Алекс был, пожалуй, самым талантливым. Его уровень… Всегда смеялся, вспоминая Алекса. Если бы он играл сегодня, то забивал бы по 60-70 голов за сезон», — приводит слова Сундина официальный сайт НХЛ.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.