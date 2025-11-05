Скидки
Главная Хоккей Новости

Гендиректор ФХР — о возвращении России: ждём окончания конфликта на территории Украины

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов прокомментировал возможное возвращение национальной команды России на международные соревнования.

«Пока ничего. Вот допустили водное поло. Посмотрим, как можем использовать это на благо хоккея. Разговоры идут в разные стороны, однако реальных подвижек я не вижу. Очевидно, что это будет связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой.

Все отстранения, которые мы имеем, они официально объявлены с формулировкой «проблем с безопасностью». Понятно, что это эвфемизм. Проблемы с безопасностью не исчезнут, пока продолжается вооружённый конфликт на территории Украины. Ждём его окончания», — цитирует Курбатова «Советский спорт».

