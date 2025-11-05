Скидки
«Не думаю, что у него мысли о Москве и КХЛ». Двукратный обладатель КС Немчинов о Панарине

Аудио-версия:
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов высказался о шестиматчевой безрезультативной серии форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Думаю, из-за этой серии паниковать точно не надо. Старты разные бывают. В этом году не получилось того начала, которого бы хотелось. Например, как он забивал в предыдущие сезоны. Пришёл новый тренер, появились новые партнёры в клубе. Это же занимает время на притирку. Не думаю, что у него мысли о Москве и КХЛ. У него мысли там, где он играет. Безрезультативная серия — временное явление. Пока просто не идёт игра.

Какой бы я совет ему дал? У него столько советчиков… У Артемия достаточно опыта, чтобы разобраться в себе. Панарин выйдет на свой уровень. Он мастер. Он уже это доказал не один раз. Это лучший бомбардир «Рейнджерс» последних сезонов. Поэтому надо дать немного времени», — заявил Немчинов.

