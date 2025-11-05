Виталий Кравцов прошёл драфт отказов, контракт с «Ванкувером» расторгнут

Российский нападающий Виталий Кравцов прошёл драфт отказов, контракт с «Ванкувер Кэнакс» был расторгнут, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х. Напомним, ранее «Кэнакс» выставил форварда на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал. В прошедшем сезоне 25-летний Кравцов провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Российский форвард в 2018 году был выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в НХЛ на счету Кравцова 64 встречи и 12 (6+6) очков.