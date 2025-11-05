Защитник московского «Динамо» Классон: оборонительный стиль КХЛ — это лишь стереотип

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон прокомментировал стиль игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Не сказал бы, что на Западе играют в оборонительный хоккей. Сейчас все команды становятся лучше. Несколько лет назад мы видели, что несколько команд имеют проблемы из сезона в сезон, и лучшие команды были одни и те же. Сейчас больше хороших команд, это хорошо для фанатов, хоккей становится более быстрым. Соглашусь, что оборонительный стиль КХЛ — это лишь стереотип», — приводит слова Классона Metaratings.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, бело-голубые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.