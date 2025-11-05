Спортивный директор «Нефтехимика»: подписание защитника Душака — усиление атаки

Спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский прокомментировал подписание контракта с защитником Джозефом Душаком.

«Подписание Джозефа — усиление атаки, как бы странно это ни звучало. Он силён в игре с шайбой, обладает хорошей культурой паса, видением площадки, также отмечу из сильных сторон: охотное подключение к атакам и игру на синей линии в большинстве. То, что присуще атакующему защитнику. Главное, соблюдать баланс между атакой и игрой в обороне», — приводит слова Марчинского пресс-служба «Нефтехимика».

Душак начал этот чемпионат в составе «Шанхайских Драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач.