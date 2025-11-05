Скидки
Хоккей

«Это было довольно уникально». Сидни Кросби — о противостоянии с Александром Овечкиным

«Это было довольно уникально». Сидни Кросби — о противостоянии с Александром Овечкиным
Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о противостоянии с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Да, думаю, это было здорово. Когда мы только начали играть друг против друга, было здорово участвовать в этом соперничестве, у каждого было стремление показать лучшее. Я думаю, что это было здорово для хоккея, остаётся таким и до сих пор.

Мы играли в одно и то же время, у нас были серии в плей-офф, один и тот же дивизион и всё такое… Так что это было довольно уникально», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

