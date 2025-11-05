Результаты матчей КХЛ на 5 ноября 2025 года

Сегодня, 5 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 ноября 2025 года:

«Амур» – «Авангард» — 3:2 ОТ;

«Адмирал» – «Металлург» — 1:2;

«Трактор» – «Нефтехимик» — 3:4;

«Барыс» – «Салават Юлаев» — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 32 очками после 22 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 36 очков после 23 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.