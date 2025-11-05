Результаты матчей ВХЛ на 5 ноября 2025 года

Сегодня, 5 ноября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 ноября 2025 года:

«Динамо-Алтай» – «Ижсталь» — 1:3;

«Южный Урал» – «Зауралье» — 1:3;

«Челмет» – «Югра» — 3:4 Б.

«Магнитка» – «Рубин» — 2:1;

«Кристалл» – ХК «Норильск» — 1:2;

СКА-ВМФ – АКМ — 3:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 34 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Югра» (32 очка в 21 матче).