Результаты матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года
Сегодня, 5 ноября, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «СКА-1946» — 1:3;
«Омские Ястребы» – «Молот» — 3:1;
«Толпар» – «Ладья» — 3:1;
«Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы» — 5:2;
«Спутник» – «Красноярские Рыси» — 2:3 Б;
«Локо-76» – «АКМ Новомосковск» — 1:2 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 19 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.

