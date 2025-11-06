Александр Овечкин забил 900-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сент-Луис Блюз».
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 900-м в карьере в НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
04:37
- 5 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:13
-
22:52
-
22:34
-
22:11
-
21:51
-
21:35
-
21:14
-
20:55
-
20:40
-
20:22
-
20:05
-
19:44
-
19:31
-
19:25
-
19:17
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:30
-
17:13
-
16:50
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:50