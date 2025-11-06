Александр Овечкин забил 900-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 900-м в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.