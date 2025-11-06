Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео 900-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Видео 900-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он сделал это в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20    

Для того, чтобы забить 900 голов Овечкину понадобилось 1504 матча. Также на его счету 731 результативная передача в лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Материалы по теме
И снова ВЕЛИКИЙ! Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов!
Видео
И снова ВЕЛИКИЙ! Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android