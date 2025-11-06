Видео 900-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он сделал это в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.

Для того, чтобы забить 900 голов Овечкину понадобилось 1504 матча. Также на его счету 731 результативная передача в лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.