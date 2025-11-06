Видео 900-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он сделал это в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20
Для того, чтобы забить 900 голов Овечкину понадобилось 1504 матча. Также на его счету 731 результативная передача в лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.
