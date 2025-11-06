Овечкин забросил 976-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 39 голов

Скидки
Александр Овечкин забросил 977-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 39 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду вашингтонского стадиона «Кэпитал Уан-Арена» с «Сент-Луис Блюз». Данная шайба стала для капитана столичной команды 977-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20    

На счету Александра Овечкина теперь 900 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 977 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 39 шайб.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

