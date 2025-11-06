Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забившим 900 голов в регулярках НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 900-й заброшенной шайбой в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Это произошло в матче североамериканской лиги, который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены», с «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20
Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забившим 900 голов в регулярках лиги.
Отметим, данная шайба стала для 40-летнего форварда третьей в текущем сезоне в 13 играх. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.
Главные рекорды Александра Овечкина:
