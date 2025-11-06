Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забившим 900 голов в регулярках НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 900-й заброшенной шайбой в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Это произошло в матче североамериканской лиги, который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены», с «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.

Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забившим 900 голов в регулярках лиги.

Отметим, данная шайба стала для 40-летнего форварда третьей в текущем сезоне в 13 играх. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.

Главные рекорды Александра Овечкина: