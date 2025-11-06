«Вашингтон» отреагировал на 900-й гол Александра Овечкина

Официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети X поздравил капитана команды 40-летнего российского нападающего Александра Овечкина с достижением новой рекордной снайперской планки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Сент-Луис Блюз», которая проходит в эти минуты на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США Вашингтоне, Овечкин забросил свою 900-ю шайбу в НХЛ за карьеру, на 23-йминуте установив текущий счёт 2:0 в пользу «Кэпиталз».

«Когда ты достиг вершины каждого пика в этой лиге, что ещё остаётся сказать? Поздравляем с 900-м годом, Ови!» — гласит текст поста пресс-службы «Вашингтона».

В апреле 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол, регулярный сезон-2024/2025 нападающий завершил на отметке 897 шайб. Гол в матче с «Сент-Луисом» стал для Овечкина третьим в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач.

Видео: Овечкин встретился с собакой, названной в его честь