Стало известно, когда «Вашингтон» проведёт церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Стало известно, когда «Вашингтон» проведёт церемонию в честь 900-го гола Овечкина
Сегодня, 6 ноября, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 900-й заброшенной шайбой в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В связи с этим событием столичная команда проведёт специальную предматчевую церемонию. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

Данное мероприятие состоится в ночь с 26 на 27 ноября, когда «Кэпиталз» примет на своём льду «Виннипег Джетс».

Напомним, 40-летний форвард отличился юбилейным голом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:1 в пользу столичной команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Лучшие российские хоккеисты:

