Стало известно, когда «Вашингтон» проведёт церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Сегодня, 6 ноября, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 900-й заброшенной шайбой в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В связи с этим событием столичная команда проведёт специальную предматчевую церемонию. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

Данное мероприятие состоится в ночь с 26 на 27 ноября, когда «Кэпиталз» примет на своём льду «Виннипег Джетс».

Напомним, 40-летний форвард отличился юбилейным голом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:1 в пользу столичной команды.

