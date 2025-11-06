«Он сделал это!» НХЛ отреагировала на 900-й гол Овечкина в регулярках
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала 900-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забил в матче с «Сент-Луис Блюз», встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт — 6:1 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
«Он сделал это! Александр Овечкин — первый игрок, забивший 900 голов!» — написала пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.
Отметим, данная шайба стала для 40-летнего форварда третьей в текущем сезоне в 13 играх. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.
Главные рекорды Александра Овечкина:
