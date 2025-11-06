«Он сделал это!» НХЛ отреагировала на 900-й гол Овечкина в регулярках

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала 900-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забил в матче с «Сент-Луис Блюз», встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт — 6:1 в пользу хозяев.

«Он сделал это! Александр Овечкин — первый игрок, забивший 900 голов!» — написала пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Отметим, данная шайба стала для 40-летнего форварда третьей в текущем сезоне в 13 играх. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.

Главные рекорды Александра Овечкина: