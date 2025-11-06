Скидки
Торонто Мэйпл Лифс — Юта Мамонт, результат матча 6 ноября 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Сергачёва с передачи Симашева не помог «Юте» избежать выездного поражения от «Торонто»
В ночь с 5 на 6 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Круз) – 18:49     1:1 Нюландер (Нис, Таварес) – 24:46     2:1 Мэттьюс (Маччелли, Маккейб) – 28:56     2:2 Сергачёв (Симашев) – 36:27     3:2 Таварес (Макманн, Экман-Ларссон) – 48:06     4:2 Маччелли (Джошуа, Райлли) – 55:40     5:2 Нис (Нюландер, Маккейб) – 57:01     5:3 Гюнтер (Шмидт, Марино) – 58:53    

В составе «Юты» забитым голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, которому ассистировал партнёр по линии обороны Дмитрий Симашев.

Остальные шайбы гостей на счету Майкла Карконе и Диана Гюнтера, у «Торонто» отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Матиас Маччелли и Мэтт Нис.

