Гол Сергачёва с передачи Симашева не помог «Юте» избежать выездного поражения от «Торонто»

В ночь с 5 на 6 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

В составе «Юты» забитым голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, которому ассистировал партнёр по линии обороны Дмитрий Симашев.

Остальные шайбы гостей на счету Майкла Карконе и Диана Гюнтера, у «Торонто» отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Матиас Маччелли и Мэтт Нис.