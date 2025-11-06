Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Сент-Луис Блюз, результат матча 6 ноября 2025, счёт 6:1, регулярный чемпионат НХЛ, Александр Овечкин

900-й гол Овечкина в НХЛ принёс «Вашингтону» разгромную победу над «Сент-Луисом»
В ночь с 5 на 6 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда разгромили соперника со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

В составе победителей голами отметились Том Уилсон (дубль), Энтони Бовиллье (дубль), Джон Карлсон (1+1), а также российский нападающий столичной команды Александр Овечкин, для которого шайба стала не просто победной, но и юбилейной — 900-й в регулярках НХЛ.

Единственную шайбу в составе гостей забросил российский форвард Алексей Торопченко. Его партнёр по команде Павел Бучневич очков не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Вашингтон» начинает выездную серию и сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Сент-Луис» завершат гостевую серию встречей с «Баффало Сэйбрз». Обе игры пройдут 7 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Вратарь чуть не похитил историческую шайбу Овечкина! Что происходило после 900-го гола
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

