Жена и сын Александра Овечкина наблюдали за его 900-м голом с трибун «Кэпитал Уан-Арены»

Супруга 40-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия и его старший сын Сергей присутствовали на домашнем стадионе «столичных» «Кэпитал Уан-Арене» во время домашнего матча регулярного сезона НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1), в котором форвард первым в истории забил 900-й гол в регулярках за карьеру. Фото Анастасии и Сергея на трибуне попало в социальные сети.

Фото: Социальные сети

Гол в матче с «Сент-Луисом» стал для Овечкина третьим в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач. В апреле 2025 года российский нападающий побил снайперский рекорд НХЛ канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол.