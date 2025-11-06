Жена и сын Александра Овечкина наблюдали за его 900-м голом с трибун «Кэпитал Уан-Арены»
Супруга 40-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия и его старший сын Сергей присутствовали на домашнем стадионе «столичных» «Кэпитал Уан-Арене» во время домашнего матча регулярного сезона НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1), в котором форвард первым в истории забил 900-й гол в регулярках за карьеру. Фото Анастасии и Сергея на трибуне попало в социальные сети.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
Фото: Социальные сети
Гол в матче с «Сент-Луисом» стал для Овечкина третьим в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач. В апреле 2025 года российский нападающий побил снайперский рекорд НХЛ канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол.
