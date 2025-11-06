Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жена и сын Александра Овечкина наблюдали за его 900-м голом с трибун «Кэпитал Уан-Арены»

Жена и сын Александра Овечкина наблюдали за его 900-м голом с трибун «Кэпитал Уан-Арены»
Комментарии

Супруга 40-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия и его старший сын Сергей присутствовали на домашнем стадионе «столичных» «Кэпитал Уан-Арене» во время домашнего матча регулярного сезона НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1), в котором форвард первым в истории забил 900-й гол в регулярках за карьеру. Фото Анастасии и Сергея на трибуне попало в социальные сети.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

Фото: Социальные сети

Гол в матче с «Сент-Луисом» стал для Овечкина третьим в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач. В апреле 2025 года российский нападающий побил снайперский рекорд НХЛ канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Вашингтон» отреагировал на 900-й гол Александра Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android