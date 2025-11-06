«Русский гол» защитников «Юты» принёс первое очко в НХЛ за карьеру Дмитрию Симашеву
В матче регулярного сезона НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ютой Мамонт» (5:3) состоялся гол российских защитников «Юты» — Михаил Сергачёв поразил ворота с передачи Дмитрия Симашева.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Круз) – 18:49 1:1 Нюландер (Нис, Таварес) – 24:46 2:1 Мэттьюс (Маччелли, Маккейб) – 28:56 2:2 Сергачёв (Симашев) – 36:27 3:2 Таварес (Макманн, Экман-Ларссон) – 48:06 4:2 Маччелли (Джошуа, Райлли) – 55:40 5:2 Нис (Нюландер, Маккейб) – 57:01 5:3 Гюнтер (Шмидт, Марино) – 58:53
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 27-й минуте игры Симашев совершил перехват в чужой зоне и отдал шайбу под синюю линию Сергачёву, который броском низом в касание «прошил» голкипера «Мэйпл Лифс» Энтони Столарза. Этот гол установил текущий счёт 2:2.
Для Михаила Сергачёва этот гол стал третьим в текущем сезоне, также на его счету восемь результативных передач. Ассист Дмитрия Симашева принёс ему первый результативный балл в НХЛ за карьеру.
Комментарии
