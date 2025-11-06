«Русский гол» защитников «Юты» принёс первое очко в НХЛ за карьеру Дмитрию Симашеву

В матче регулярного сезона НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ютой Мамонт» (5:3) состоялся гол российских защитников «Юты» — Михаил Сергачёв поразил ворота с передачи Дмитрия Симашева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 27-й минуте игры Симашев совершил перехват в чужой зоне и отдал шайбу под синюю линию Сергачёву, который броском низом в касание «прошил» голкипера «Мэйпл Лифс» Энтони Столарза. Этот гол установил текущий счёт 2:2.

Для Михаила Сергачёва этот гол стал третьим в текущем сезоне, также на его счету восемь результативных передач. Ассист Дмитрия Симашева принёс ему первый результативный балл в НХЛ за карьеру.