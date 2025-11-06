Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выложил на своей странице в соцсетях небольшое заявление, в котором отреагировал на юбилейную 900-ю шайбу форварда и капитана столичной команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.
«900 голов. Это число, которое только Алекс Овечкин мог бы назвать неизбежным. Талант поколения, верный лидер и сердцебиение хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови! Какой невероятный момент для вас, «Кэпиталз» и болельщиков повсюду», — написал Леонсис на своей странице в соцсети X.
Напомним, 40-летний форвард отличился юбилейным голом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Для Александра это третья шайба в сезоне.
