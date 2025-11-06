Скидки
Владелец «Вашингтона» отреагировал на 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выложил на своей странице в соцсетях небольшое заявление, в котором отреагировал на юбилейную 900-ю шайбу форварда и капитана столичной команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

«900 голов. Это число, которое только Алекс Овечкин мог бы назвать неизбежным. Талант поколения, верный лидер и сердцебиение хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови! Какой невероятный момент для вас, «Кэпиталз» и болельщиков повсюду», — написал Леонсис на своей странице в соцсети X.

Напомним, 40-летний форвард отличился юбилейным голом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Для Александра это третья шайба в сезоне.

