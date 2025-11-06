Скидки
40-летний Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и помог нанести «Сент-Луис Блюз» (6:1) разгромное поражение в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

Шайба 40-летнего нападающего в сегодняшнем матче оказалась победной для «Кэпиталз». Овечкин в 138-й раз за карьеру в лиге стал автором победного гола в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Таким образом, Александр обновил собственный рекорд НХЛ по количеству победных голов. До того, как Овечкин установил данное достижение, возглавлял рейтинг чешский форвард Яромир Ягра, покинувший североамериканскую лигу со 135 победными шайбами. Из действующих игроков НХЛ ближе всех находится канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (101).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

