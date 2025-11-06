Скидки
Александр Овечкин прокомментировал достижение 900 шайб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после достижения 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Напомним, это произошло в домашнем матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

«Пару дней назад меня спросили: «Что вы думаете о 900 шайбе?» Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал её в истории НХЛ, и быть первым игроком, сделавшим это, — это особенный момент. Приятно, что всё закончилось и я смог забить гол на домашней трибуне, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово», — приводит слова Овечкина издание AP News.

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.

Лучший снайпер в истории НХЛ:

