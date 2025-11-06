Александр Овечкин прокомментировал достижение 900 шайб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после достижения 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Напомним, это произошло в домашнем матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

«Пару дней назад меня спросили: «Что вы думаете о 900 шайбе?» Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал её в истории НХЛ, и быть первым игроком, сделавшим это, — это особенный момент. Приятно, что всё закончилось и я смог забить гол на домашней трибуне, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово», — приводит слова Овечкина издание AP News.

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.

