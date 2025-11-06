Александр Овечкин прокомментировал достижение 900 шайб в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после достижения 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Напомним, это произошло в домашнем матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
«Пару дней назад меня спросили: «Что вы думаете о 900 шайбе?» Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал её в истории НХЛ, и быть первым игроком, сделавшим это, — это особенный момент. Приятно, что всё закончилось и я смог забить гол на домашней трибуне, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово», — приводит слова Овечкина издание AP News.
Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
07:49
-
07:47
-
07:38
-
07:10
-
07:03
-
06:35
-
06:12
-
06:06
-
05:53
-
05:52
-
05:47
-
05:25
-
04:59
-
04:54
-
04:52
-
04:37
- 5 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:13
-
22:52
-
22:34
-
22:11
-
21:51
-
21:35
-
21:14
-
20:55
-
20:40
-
20:22
-
20:05
-
19:44
-
19:31
-
19:25
-
19:17