Забросивший 900-ю шайбу Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Сент-Луис»

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (6:1), который прошёл в ночь с 5 на 6 ноября мск на вашингтонской «Кэпитал Уан-Арене». На 23-й минуте игры Овечкин забил гол, ставший в итоге победным, повысив свой снайперский рекорд до круглой отметки 900 шайб за карьеру.

Второй звездой матча стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, оформивший гол+пас. Статус третьей звезды получил нападающий Энтони Бовиллье — на его счету дубль.

Видео: Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда