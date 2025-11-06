Забросивший 900-ю шайбу Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Сент-Луис»
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (6:1), который прошёл в ночь с 5 на 6 ноября мск на вашингтонской «Кэпитал Уан-Арене». На 23-й минуте игры Овечкин забил гол, ставший в итоге победным, повысив свой снайперский рекорд до круглой отметки 900 шайб за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
Второй звездой матча стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, оформивший гол+пас. Статус третьей звезды получил нападающий Энтони Бовиллье — на его счету дубль.
Видео: Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда
