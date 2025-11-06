Овечкин уступает только одному действующему хоккеисту по голам в матчах с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (6:1), тем самым, 40-летний форвард повторил достижение капитана «Даллас Старз» Джейми Бенна в матчах с «Блюз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил свой 22-й гол в ворота «Сент-Луиса» и сравнялся с Бенном по количеству заброшенных шайб в ворота «нот» среди действующих игроков. Единственный действующий хоккеист с большим числом голов «Сент-Луису» — Патрик Кейн из «Детройт Ред Уингз».

Однако Овечкин провёл с «Сент-Луисом» значительно меньше матчей, чем Кейн и Бенн. 29 встреч у Александра, 58 — у Джейми, 76 — у Патрика.

Главные рекорды Александра Овечкина: