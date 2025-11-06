Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ, «Зенит» проиграл дома «Динамо». Главное к утру

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 900-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, петербургский «Зенит» уступил на своём поле московскому «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России, лондонский «Челси» сыграл вничью с азербайджанским «Карабахом» в Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».