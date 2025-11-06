Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ, «Зенит» проиграл дома «Динамо». Главное к утру
40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 900-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, петербургский «Зенит» уступил на своём поле московскому «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России, лондонский «Челси» сыграл вничью с азербайджанским «Карабахом» в Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин забил 900-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Московское «Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
- «Карабах» сыграл вничью с лондонским «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов.
- 900-й гол Овечкина в НХЛ принёс «Вашингтону» разгромную победу над «Сент-Луисом».
- Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов всех времён.
- «Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью, забив шесть голов в матче Лиги чемпионов.
- «Интер» переиграл «Кайрат» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
- Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит «Фиорентину» — Романо.
- Виталий Кравцов прошёл драфт отказов, контракт с «Ванкувером» расторгнут.
- Аманда Анисимова одолела Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA.
- «Бруклин» с Егором Дёминым одержал первую победу в сезоне, переиграв «Индиану».
- Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Майами».
Материалы по теме
Комментарии