Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

6 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, Кубок России, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, теннис

Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ, «Зенит» проиграл дома «Динамо». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 900-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, петербургский «Зенит» уступил на своём поле московскому «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России, лондонский «Челси» сыграл вничью с азербайджанским «Карабахом» в Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин забил 900-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.
  2. Московское «Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
  3. «Карабах» сыграл вничью с лондонским «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов.
  4. 900-й гол Овечкина в НХЛ принёс «Вашингтону» разгромную победу над «Сент-Луисом».
  5. Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов всех времён.
  6. «Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью, забив шесть голов в матче Лиги чемпионов.
  7. «Интер» переиграл «Кайрат» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
  8. Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит «Фиорентину» — Романо.
  9. Виталий Кравцов прошёл драфт отказов, контракт с «Ванкувером» расторгнут.
  10. Аманда Анисимова одолела Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA.
  11. «Бруклин» с Егором Дёминым одержал первую победу в сезоне, переиграв «Индиану».
  12. Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Майами».
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android