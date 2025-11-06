Гол Ильи Михеева и хет-трик Бертуцци помогли «Чикаго» обыграть «Ванкувер»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ванкувере прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали гости со счётом 5:2.

Главным героем матча стал нападающий «Чикаго» Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик. Ещё одна шайба на счету российского нападающего Ильи Михеева.

В Калгари прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

Голами в составе «Калгари» отметились Морган Фрост, Блейк Коулман, Назем Кадри, Адам Клапка и Микаэль Баклунд. Единственную шайбу за «Коламбус» забросил российский нападающий Кирилл Марченко.

В Сиэтле прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 6:1.

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Российский защитник «акул» Шакир Мухамадуллин отдал результативную передачу. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил одну шайбу.