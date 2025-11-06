Скидки
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
Гол Ильи Михеева и хет-трик Бертуцци помогли «Чикаго» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали гости со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Грызлик, Мёрфи) – 43:06     0:2 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 46:46 (pp)     0:3 Михеев (Донато, Мур) – 47:39     0:4 Бертуцци (Кревьер, Донато) – 51:37     1:4 Рятю (Жозеф) – 56:49     2:4 Кейн (Хьюз, Вилландер) – 58:00     2:5 Бедард (Найт) – 59:00    

Главным героем матча стал нападающий «Чикаго» Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик. Ещё одна шайба на счету российского нападающего Ильи Михеева.

В Калгари прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фрост (Юбердо, Коронато) – 00:56     2:0 Коулман (Хэнли, Гонзек) – 01:32     2:1 Марченко (Дженнер) – 06:57 (sh)     3:1 Кадри (Фараби, Андерссон) – 27:47     4:1 Клапка (Кузнецов) – 28:24     5:1 Баклунд – 59:11    

Голами в составе «Калгари» отметились Морган Фрост, Блейк Коулман, Назем Кадри, Адам Клапка и Микаэль Баклунд. Единственную шайбу за «Коламбус» забросил российский нападающий Кирилл Марченко.

В Сиэтле прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Тоффоли, Клингберг) – 01:08     1:1 Уинтертон (Линдгрен, Райт) – 16:30     1:2 Кардуэлл (Веннберг, Скиннер) – 18:42     1:3 Клингберг (Смит, Селебрини) – 31:21 (pp)     1:4 Смит (Ферраро, Селебрини) – 41:02     1:5 Делландреа (Граф) – 43:24 (sh)     1:6 Тоффоли (Мухамадуллин) – 43:54    

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Российский защитник «акул» Шакир Мухамадуллин отдал результативную передачу. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил одну шайбу.

