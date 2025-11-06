Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 6 ноября 2025 года

В ночь на 6 ноября 2025 года продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 6 ноября 2025 года (время московское):

3:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Юта Мамонт» — 5:3;

3:30. «Вашингтон Кэпиталз» – «Сент-Луис Блюз» — 6:1;

5:30. «Калгари Флэймз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1;

6:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5;

6:00. «Сиэтл Кракен» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:6.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 21 очком после 14 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Монреаль Канадиенс», набравший 19 очков после 13 встреч.