В ночь на 6 ноября 2025 года продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 6 ноября 2025 года (время московское):
3:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Юта Мамонт» — 5:3;
3:30. «Вашингтон Кэпиталз» – «Сент-Луис Блюз» — 6:1;
5:30. «Калгари Флэймз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1;
6:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5;
6:00. «Сиэтл Кракен» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:6.
Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 21 очком после 14 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Монреаль Канадиенс», набравший 19 очков после 13 встреч.